Eşini ve evde bulunan şahsı öldüren koca intihar etti

Ankara’nın Sincan ilçesinde eşini ve evde bulunan şahsı kesici aletle öldüren koca, ardından intihar etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Tolga Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, eşi Esma Şimşek’i (23) evde A.H. (27) ile birlikte yakalayan Hasan Şimşek (34) kesici aletle saldırdı. Şimşek, eşi Esma Şimşek ve A.H.’yi yaraladıktan sonra kendini asarak intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Şimşek, Esma Şimşek ve A.H.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı öğrenen Şimşek çiftinin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan çiftin iki çocuğu olduğu öğrenildi.