Eski eşini bıçaklayan sanığa, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 2 Eylül 2023 tarihinde eski eşi Elif Gedik’i bıçaklayan tutuklu sanık Halil Karabıyık, Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası aldı.

Bozcaada’da 2 Eylül 2023 tarihinde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Elif Gedik (35), iddiaya göre şiddet ve baskı nedeniyle 2019 yılında eşi Halil Karabıyık’tan boşandı. Feribot ile adaya gelen Karabıyık, eski eşinin çalıştığı plaj malzemeleri satan iş yerine giderek, bıçakla saldırdı. Kalçasından ve karnından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı. Yaralı kadını market çalışanları ve müşteriler kurtardı. Market sahibi saldırganın elinden zorla bıçağı aldı. Kalçasından ve karnından bıçakla yaralanan Elif Gedik’e saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Yaşanan saldırı sonrası polis tarafından gözaltına alınan Halil Karabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ezine Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara savcılık tarafından itiraz edildi. Savcılığın itirazı üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Karabıyık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski eşi Elif Gedik’i bıçaklayan tutuklu sanık Halil Karabıyık’la ilgili iddianame tamamlandı. Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşma 14 Mart’ta başladı. Savcı tutuklu sanık Karabıyık’ın ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret’ suçlarında yargılanmasını talep etti. Davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanık Karabıyık, müşteki Elif Gedik, taraf avukatları katıldı.

Karabıyık duruşmadaki ifadesinde, “4 ay kendimi tam olarak savunamadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Benim niyetim kötü olsa müştekiye bunu yapardım. Kaç kişi olursa olsun öldürebilirdim. 1 santim bıçak yarasıyla insan ölmez. Ben bıçağı demir tarafından tuttum. Eski eşimin yanına kızım için konuşmaya gittim. Olay anında müşteki bana küfretti. Elin adamlarıyla yaptığı konuşma beni rahatsız etti. Kızımı almaya gittim. Konuşmak isterken bana hakaret ettiği için böyle bir eylem gerçekleştirdim. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim” dedi.

Sanık Halil Karabıyık savunmasının ardından beraatını talep etti. Mahkeme, Karabıyık’a karar duruşmasında ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Müşteki avukatı Enzer Özer, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, “Bugün Elif hanımın karar duruşmasındaydık. Savcılık bugünkü duruşmada mütalaasında ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Biz de mütalaaya aynen katıldığımızı, ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan en üst haddinden cezalandırılmasını istedik. Hakim kararında ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan neticeden 15 sene hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda iyi hal indirimi vermedi ve tutukluluğunun devamına karar verildi. Bu haklı hukuk mücadelemizde yanımızda olduğunuz için herkese teşekkür ederiz” dedi.

Müşteki Elif Gedik ise adaletin yerini bulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Çocuklarım, oğlum, benim ve ailemin 16 senedir yaşadığı korku, şiddet ve tehditler çok şükür ki sona erdi. Hepimizin can güvenliği artık tehlikede değil. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Adalete de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.