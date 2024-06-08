Eskrimcilerden Bulgaristan'da 4 madalya

Bulgaristan Burgas'ta düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) U14 Kılıç Circuit Turnuvası'nda bugün 14 yaş altı erkek ve kadın kılıç kategorisinde ay-yıldızlı eskrimciler, 1'i gümüş 3'ü bronz olmak üzere günü 4 madalya ile tamamladı.

Eskrimcilerden Bulgaristan'da 4 madalya
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bulgaristan Burgas’ta düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) U14 Kılıç Circuit Turnuvası’nda bugün 14 yaş altı erkek ve kadın kılıç kategorisinde ay-yıldızlı eskrimciler, 1’i gümüş 3’ü bronz olmak üzere günü 4 madalya ile tamamladı.

Erkeklerde Ertürk Selim Coşkun gümüş ve Barlas Bayram bronz madalya kazanırken; kadınlarda Nehir Baydil ve Ece Kanlı bronz madalyanın sahibi oldu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Aynı organizasyonda mücadelesini çeyrek finalde tamamlayan sporcular Işıl Betül Elüstü 5., Elif Derin Yıldırım 6. ve Defne Salman ise 7. olarak kürsüde yer aldı.

Turnuva yarın takım müsabakalarının ardından son bulacak.