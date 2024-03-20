EURO 2024 için play-off maçları başlıyor

Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek son 3 takım yarın başlayacak play-off müsabakaları sonrası belli olacak.

EURO 2024 için play-off maçları başlıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Almanya’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele edecek son 3 takım yarın başlayacak play-off müsabakaları sonrası belli olacak.

EURO 2024’te gruplar belli olurken, şampiyonada oynamaya hak kazanacak son 3 takım da play-off’lardan gelecek. 12 takımın mücadele edeceği 6 yarı final karşılaşması yarın oynanacak ve kazananlar finale yükselecek. Bu maçları kazanan 3 takım, 26 Mart’taki final maçları sonrası Avrupa Şampiyonası bileti almaya hak kazanacak.

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Play-off’ların tümü tek ayaklı eleme maçları olacak. Normal süre sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalara ve gerekirse penaltı atışlarına gidilecek.

EURO 2024’te F Grubu’nda Portekiz ve Çekya ile birlikte yer alacak A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi play-off C yolundan; Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan ekiplerinden biri olacak.

Play-off karşılaşmalarında program şöyle:

Play-off A Yolu

22.45 Polonya - Estonya

22.45 Galler - Finlandiya

Play-off B Yolu

22.45 Bosna-Hersek - Ukrayna

22.45 İsrail - İzlanda

Play-off C Yolu

20.00 Gürcistan - Lüksemburg

22.45 Yunanistan - Kazakistan