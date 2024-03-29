Eurocup: Beşiktaş: 81 - JL Bourg: 72

Eurocup yarı final rövanş maçında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fransız rakibi JL Bourg'i 81-72 mağlup etti. Yarı finalin ilk maçında rakibine mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu skorla seriyi üçüncü maça taşıdı.

Eurocup: Beşiktaş: 81 - JL Bourg: 72
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Eurocup yarı final rövanş maçında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fransız rakibi JL Bourg’i 81-72 mağlup etti. Yarı finalin ilk maçında rakibine mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu skorla seriyi üçüncü maça taşıdı.

Salon: Sinan Erdem

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Hakemler: Robert Lottermoser, Robert Vyklicky, Tomasz Trawicki

Beşiktaş: Jonas Mathews 17, Kyle Allman 2, Derek Needham 12, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 4, Matt Mitchell 17, Marko Simonovic 11, Kerem Konan 2, Angel Delgado 13

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

JL Bourg: Je Quan Lewis 11, Jeremy Morgan 4, Zaccharie Risacher 4, Isiaha Tyrin Mike 19, Kevin Kokila 7, Bryce Brown 8, Maksim Salash 6, Hugo Benitez 5, Bodian Massa 6, Axel Julien 2

Başantrenör: Frederıc Fauthoux

1. Periyot: 19-18 (Beşiktaş lehine)

Devre: 32-36 (JL Bourg lehine)

3. Periyot: 59-53 (Beşiktaş lehine)