Evinin deposunu uyuşturucu serasına çevirmiş

Sakarya'da evinin deposunu adeta uyuşturucu serasına çeviren şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Evinin deposunu uyuşturucu serasına çevirmiş
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Sakarya’da evinin deposunu adeta uyuşturucu serasına çeviren şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, deposunda uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2 kilo 105 gram kubar esrar, 4 Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, kurusıkı tabanca, 86 değişik çapta fişek ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb