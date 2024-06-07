Excalibur'dan oyunseverleri sevindirecek gelişme: Yüzde 20 performans artışı

Excalibur G870 gaming laptop, performansını 12. nesil 10 çekirdekli işlemcilere göre yüzde 20 oranında artırdı. Aynı zamanda RTX4070 ekran kartıyla uyum içinde çalışabilen yeni işlemcisi ile performans ve verimlilik çekirdeklerinde maksimum verim sağladı.

Hayatın doğal akışında hemen her gün yeni bir teknoloji ortaya çıkıyor ve trendler sürekli değişebiliyor. Global teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturan oyun ve performans bilgisayarı Excalibur, G870 modelinde gerçekleştirdiği yeni geliştirmeleriyle oyun tutkunlarının beklentilerini karşılamaya devam ediyor. Intel Core’un 12. Nesil’de 12450H ve 12650H, 13. Nesil’de 13420H ve 13620H işlemcilerini barındıran Excalibur G870, ek olarak 12700H işlemcisini de seçenekleri arasına ekliyor. Yeni geliştirmeyle beraber performans ve verimlilik çekirdeklerinde maksimum verim hedefleyen 12700H işlemci, performansını 10 çekirdekli işlemcilere göre yüzde 20 oranında artırıyor. Aynı zamanda RTX4070 ekran kartlarıyla da uyum içerisinde çalışabilen 12700H işlemciler ile 14 çekirdekli işlemcilerin kullanıldığı yeni bir dönem başlıyor.

Rekabet avantajı sağlayan yüksek hız

Gücünü 12. ve 13. Nesil, Intel i5 ve i7 işlemciden alan Excalibur G870, 65 bin 26 adetlik geniş renk skalası ve 6 farklı klavye moduyla birlikte RGB deneyimini doruklara taşıyor. Rekabetçi oyuncular için özel olarak tasarlanan Excalibur G870, sağladığı 144 HZ ekran yenileme hızı ve Intel Wi-Fi 6 AX201 ile eşsiz bir hız deneyimi sağlıyor. Excalibur G870, 89 adet fan bıçağı ve dakikada 5400 RPM değerindeki 2 adet akıllı turbo fanı ile gücünü üstün soğutma yapısı ile destekliyor. Isınmaları minimuma indiren bu ikiz fanlı yapısı sayesinde, sıcak havanın tahliyesini ve soğuk havanın içeriye alınmasını çok daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştiriyor. Binlerce konfigürasyon seçeneğiyle oyun tutkunları, Excalibur G870’i satın almadan önce istedikleri gibi özelleştirebiliyor.

Haziran ayı boyunca avantajlı indirim fırsatı

Kullanıcıların bilgisayarlardaki en temel tercihlerinin başında performans ve tasarım geliyor. Bilgisayarlarında performansa, güce ve mobiliteye ihtiyaç duyan kullanıcılara özel ayrıcalıklar sunan Casper, oyunseverleri heyecanlandıran yepyeni bir kampanya başlattı. Casper Haziran ayı sonuna kadar Excalibur G870 gaming laptoplarda indirim fırsatı sunuyor. Ay sonuna kadar markanın adresinden Excalibur G870’i satın alan oyunseverler ömür boyu performans garantisi, Windows işletim sistemli ürünlerde 1 aylık Gamepass Ultimate üyeliği ve Windows 11 işletim sistemli cihazlarda Microsoft Office 365 programını ücretsiz olarak kullanma ayrıcalıkları elde ediyor.