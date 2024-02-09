Eyüpsultan'da Haliç Hospital binasının yıkımı tamamlandı

Eyüpsultan'da bulunan Haliç Hospital binasının yıkımı tamamlandı. Yıkım çalışmalarının ardından ekipler vakit kaybetmeden moloz kaldırma çalışmalarına başladı.

Eyüpsultan'da Haliç Hospital binasının yıkımı tamamlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Eyüpsultan’da bulunan Haliç Hospital binasının yıkımı tamamlandı. Yıkım çalışmalarının ardından ekipler vakit kaybetmeden moloz kaldırma çalışmalarına başladı.

Eyüpsultan Belediyesi Haliç Hospital binasının yıkımını tamamladı. Yıkılan binanın yerine daha modern ve işlevsel bir proje hayata geçecek. Projeye göre yıkım yapılan alana Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve muhtarlık binası yapılacak. Ayrıca yine proje kapsamında bir de meydan düzenlemesi gerçekleştirilecek.

MDK
MDK
MDK
MDK