Ezan okuma yarışmasında birinci oldu
Balıkesir'de gerçekleşen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda Bilecik Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Yusuf Yavaş bölge birincisi oldu.
Balıkesir’de gerçekleşen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması”nda Bilecik Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Yusuf Yavaş bölge birincisi oldu.
Yarışmada birinci olan öğrenciyi makamında kabul eden Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman tebrik etti. Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, öğrencinin başarısında emeği geçen idareci ve öğretmenlerine teşekkür ederek 29 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak Türkiye Finalinde başarılar diledi.