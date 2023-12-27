Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, 2023 Turkcell Süper Kupa için sahaya çıkacak. Suudi Arabistan’da oynanacak derbide, taraflar 19. farklı stadyumda kozlarını paylaşacak.

Trendyol Süper Lig’de kıyasıya şampiyonluk yarışında olan ve 17 hafta sonunda 44 puana sahip Fenerbahçe ile Galatasaray, geçtiğimiz pazar günü oynanan lig maçının ardından ikinci kez karşı karşıya geliyor. Kadıköy’de golsüz tamamlanan mücadele sonrası ezeli rakipler, bu kez 2023 Turkcell Süper Kupa için sahaya çıkacak. 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda karşılaşacak.

Ezeli rekabette 19. farklı stat

Fenerbahçe ile Galatasaray, 398 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı. Ezeli rakipler; İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı. Rekabette Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu 19. farklı stat olacak.

20 yıl önce taraftar rekoru kırıldı

TFF tarafından yeri kararlaştırılan bu önemli müsabaka 25 bin kişilik stadyumda oynanacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 21 Eylül 2003’te yapılan lig maçını 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu rakam, ezeli rekabette iki takım arasındaki bir maçı izleyen en yüksek taraftar sayısı olarak kayıtlara geçti.

7 yıl sonra tarafsız saha

Fenerbahçe ve Galatasaray, iç saha maçlarını oynadıkları statlar dışında 7 yıl sonra tarafsız sahada karşılaşacak. İki takım son olarak 2015-2016 sezonu Türkiye Kupası finalinde karşılaşmış, Antalya’da oynanan finalde sarı-kırmızılılar 1-0’lık skorla kupaya uzanmıştı.