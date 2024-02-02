Fatih'te 'Ramazan hoca'nın ölümüne neden olan şüpheliye tutuklama talebi
Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Fatih’te ’Ramazan hoca’ olarak tanınan Ramazan Pişkin’i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Fatih’te Diyarbakırlı ’Ramazan hoca’ olarak tanınan Ramazan Pişkin’i işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Erkan B. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Tutuklama talep edildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Erkan B., Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.