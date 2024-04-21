Fatih'te binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

Fatih’te sivil toplum kuruşu temsilcileri tarafından binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi.

Fatih’te sivil toplum kuruşu temsilcileri ‘Gazze’yi Unutma’ yürüyüşü düzenledi. Yoğun katılım gösterilen yürüyüşte Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi, tekbir getirip sloganlar atarak Ayasofya Camii Meydanı’na doğru yürüdü. Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu üyesi birçok aktivistin de katıldığı yürüyüşte, 6 aydan fazla süren Gazze’ye yönelik gerçekleştirilen saldırılar ve devam eden abluka protesto edildi. Filistin’e destek yürüyüşüne katılanlar arasında, Eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau ve ABD’li eski diplomat Ann Wright da yer aldı.

“Filistin’le yatıyoruz, Gazzeli kardeşlerimizle kalkıyoruz”

Filistin’e destek için gerçekleştirilen her yürüyüşe katıldığını belirten Mehmet Emin, “Filistin’le yatıyoruz, Gazzeli kardeşlerimizle kalkıyoruz. Bu zulüm durana kadar onların arkasındayız. Bebek katili olan Amerika’yı, İsrail’i lanetliyoruz” dedi.

“Bu son yürüyüş olsun”

Gerçekleştirilen yürüyüşün son yürüyüş olmasını dileyen Yasemin Kocaman ise, “Savaş bitsin, biz hiç mutlu olamıyoruz. Çocuklar ağlarken, kadınlar açken. Allah’ım sen onlara yardım et, zafer bizim olsun inşallah” şeklinde konuştu.

“İslam’ın sesini her yerde haykırmaya devam edeceğiz”

Filistin’e destek organizasyonlarına katılmaya devam edeceğini belirten Halil İbrahim Acar ise, “Filistin davası bizim onurumuzdur. Onun için buraya geldik. Bundaki sonraki organizasyonlara da katılmaya devam edeceğiz. İslam’ın sesini her yerde haykırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.