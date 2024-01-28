Fatih'te otoparktaki bir araçtan 3 bin 300 euro ile 5 bin dolar çalındı iddiası

Fatih’te özel bir otoparka aracını bırakan Suriyeli Mohamad Hüsnü Anjaq, anahtarını bıraktığı otopark görevlileri tarafından aracından 5 bin dolar ve 3 bin 300 euro para çalındığını iddia etti. Otopark görevlilerinin kayınbiraderini darp ettiğini söyleyen Anjaq, yaşananları anlattı. Öte yandan gözaltına alınan 4 otopark görevlisinin de serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay pazartesi günü Fatih’te bulunan bir özel otoparkta meydana geldi. İddiaya göre kayınbiraderi ile birlikte otoparka aracını park etmek isteyen Mohamad Hüsnü Anjaq, aracını anahtarlarıyla bıraktı. Anjaq, bir saat sonra gelip arabasındaki 5 bin dolar ve 3 bin 300 euronun olmadığını fark etti. Otopark görevlilerine araçtan para çalındığını söyleyen Mohamad Hüsnü Anjaq’ın kayınbiraderi Abdullah Sabbah görevliler tarafından darp edildi. Darp edilen Sabbah, şikayetçi oldu.

“Arabadan 3 bin 300 euro, 5 bin dolar çalındı”

Arabasını otoparka bırakan Mohamad Hüsnü Anjaq, “Ben Pazartesi otoparka geldim, anahtarımı teslim ederek arabamı bıraktım. Ben işlerimi halletmek için esnafları dolaştım. Daha sonra geldim, borcumun kaç para olduğunu sordum. Borcumun 220 lira olduğunu söyledi. Bana ‘nakit almıyorum, ibana at’ dedi. Ben dekontumu attım, bana ‘git’ dedi. Ben neden bana ‘çabuk git’ demesinden şüphelendim. Başka yerler böyle değil. Arabam geldi içim rahat etmedi. Ben arabamı kontrol ettiğimde paramın olmadığını gördüm. Arabada 20 bin euro, 5 bin dolar vardı. Hırsız 3 bin 300 euro, 5 bin dolar almış. Beni otoparktan kovdu. Ben para olmayınca tercümanı arkadaşı aradım, o zamana kadar polis de geldi. O zaman kayınbiraderikayınbiraderim Abdullah geldi, onu darp etti. Arabayı teslim ettiğimde 20 bin euro, 5 bin dolar para vardı. Arabadan 3 bin 300 euro, 5 bin dolar çalındı” dedi.

“Ben polisi aramak istediğimde benim boğazıma saldırdı”

Otopark görevlisi tarafından darp edildiğini söyleyen Abdullah Sabbah ise “Pazartesi günü biz işe geliyoruz. Ben ve eniştem. Eminönü’ne geldik, aracımızı park etmek için Mercan Yokuşundaki otoparka park etti. Biz otoparka geldik, bir kişi bize ‘anahtarı bırakın’ dedi. Arabanın anahtarını aldı. Sonra bize bir kart verdi. Bir saat sonra biz geldik bizi hemen yollamaya çalışıyordu. Ben ‘para almak istemiyor musunuz?’ diye sorduğumda bana ‘IBAN’a atın’ dediler. Dedim ‘sen kontrol etmek istemiyor musun?’ IBAN’ı bir kontrol et. ’Hadi çıkın’ diyorlar. Bana bağırıyor. Ben o zaman şüphelendim. Benim arabanın içinde para vardı. Ben orayı kilitledim. Biz geldiğimizde anahtarı verin dediğinde biz anahtarı bıraktık. Bana bağırıp çağırıyor. Ondan sonra ben arabamdan hırsızlık olduğunu söyledim. Diyor ki ’gidin’. Ben onlara ’sizde kamera var mı’ diye sordum. ’Yok çıkın’, dedi. ’Benim param çalındı’ diyorum bir şey yapın. Diyor ki yok çıkın bana bağırıyor. Beni zorla dışarı çıkarıyor. Ben polisi aramak istediğimde benim boğazıma saldırdı. Bana ’sen hiçbir şey yapamazsın’ dedi. Bana saldırıp ’seni bir daha burada görürsem öldüreceğim’ dedi. Telefonla konuşup polisi aramak istediğim an bana saldırıp, telefonumu yere atarak beni darp etti” şeklinde konuştu.

Öte yandan gözaltına alınan 4 otopark görevlisinin de serbest bırakıldığı öğrenildi.