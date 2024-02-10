Fenerbahçe, Alanyaspor maçı öncesi kampa girdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı öncesi kampa girdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.