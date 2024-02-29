Fenerbahçe, CEV Cup'a veda etti

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup yarı final ilk maçında deplasmanda 3-1 yenildiği Polonya temsilcisi Asseco Resovia Rzeszow'a rövanşta da 3-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe, CEV Cup'a veda etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup yarı final ilk maçında deplasmanda 3-1 yenildiği Polonya temsilcisi Asseco Resovia Rzeszow’a rövanşta da 3-0 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

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Hakemler: Bjorn Willems - Igli Feshti

Fenerbahçe: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Jelveh, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Caner Dengin, Mert Cuci, Ali Deniz Yılmaz, Penchev, Hasan Sıkar)

Asseco Resovia Rzeszow: Louati, Klas, Boyer, Defalco, Mordyl, Drzyzga (Potera, Lewandowski, Bucki, Staszewski, Kozub, Zatorski, Cebulj, Wrobel)

Setler: 17-25, 14-25, 26-28

Süre: 84 dakika (25, 27, 32)