Fenerbahçe, finalde A. Efes'in rakibi oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 86-77 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 3-0'a getirerek adını finale yazdırdı ve A.Efes'in rakibi oldu.

Fenerbahçe, finalde A. Efes'in rakibi oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final maçında deplasmanda Beşiktaş’ı 86-77 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 3-0’a getirerek adını finale yazdırdı ve A.Efes’in rakibi oldu.

Salon: Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi

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Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş: Derek Needham 19, Jonah Matthews 16, Marko Simonovic 21, Kyle Allman 2, Matt Mitchell 1, Yiğit Arslan 5, Kerem Konan 9, Samet Yiğitoğlu 4, Berkan Durmaz

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Fenerbahçe: Nigel Hayes 21, Scottie Wilbekin 4, Dyshawn Pierre 12, Sertaç Şanlı 17, Nick Calathes 14, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 4, George Papagiannis 7, Metecan Birsen

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 20-23 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 41-47 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 65-62 (Beşiktaş lehine)