Fenerbahçe günün ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe günün ilk antrenmanını yaptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core, ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

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Sarı-lacivertliler, çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.