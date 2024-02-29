Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdü. 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.