Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında pazar günü İstanbulspor oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında pazar günü İstanbulspor oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel

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çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.