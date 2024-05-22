Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında pazar günü İstanbulspor oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında pazar günü İstanbulspor oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel
çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.