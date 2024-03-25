Fenerbahçe, Kadın Basketbol Süper Ligi'nde yarı finalde

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Botaş'ı 89-73 mağlup eden Fenerbahçe seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe, Kadın Basketbol Süper Ligi'nde yarı finalde
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Botaş’ı 89-73 mağlup eden Fenerbahçe seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Botaş’a konuk olan Fenerbahçe, parkeden 89-73’lük skorla galip ayrıldı. Seride durumu 2-0’a getiren sarı-lacivertliler, yarı final bileti aldı. Fenerbahçe, yarı finalde MKY İzmit Belediyespor - Galatasaray eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

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Salon: Ankara

Hakemler: Can Mavisu, Yiğit Emre Şimşek, Metehan Alaçam

Botaş: Taya Reimer 11, Lindsay Allen 21, Natasha Mack 17, Lyndnra Weaver 22, Manolya Kurtulmuş, Işık Su Güven, Buket Ünal, Deniz Üstün 2

Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli

Fenerbahçe: Napheesa Collier 22, Emma Meesseman 20, Kitija Laksa 8, Sevgi Uzun 10, Nikolina Milic 13, Şerife Alperi Onar 9, Tilbe Şentürk 5, İdil Saçalır, Selin Rachel Gül 2

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 25-25

Devre: 34-46 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 51-67 (Fenerbahçe lehine)