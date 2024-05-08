Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında pazar günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında pazar günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

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Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.