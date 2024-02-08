Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi RB Bragantino'ya kiraladı

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'yi RB Bragantino Kulübü'ne kiraladı.

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi RB Bragantino'ya kiraladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique’yi RB Bragantino Kulübü’ne kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüp transferle ilgili yaptığı açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya’nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz" denildi.

MDK
MDK
MDK
MDK