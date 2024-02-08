Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi RB Bragantino'ya kiraladı
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'yi RB Bragantino Kulübü'ne kiraladı.
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique’yi RB Bragantino Kulübü’ne kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüp transferle ilgili yaptığı açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya’nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz" denildi.