Fenerbahçe, Mourinho'nun yıllık ücretini açıkladı

Fenerbahçe, Portekizli yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için sezonluk 10 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödeneceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun maliyetini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, Portekizli teknik adama, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için sezonluk 10 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödeneceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Fenerbahçe’den KAP’a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10 milyon 500 bin Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır" denildi.