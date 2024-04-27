Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda oy verme işlemi başladı
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nda oy verme işlemi başladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nda oy verme işlemi başladı.
Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılıyor. Genel kurulda Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan ve Nihat Tokat divan başkanlığı için yarışıyor. Divan üyeleri soy isimlerinin yazılı olduğu sandıkta oylarını kullanmak için sıraya girdi. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00’te sona erecek.