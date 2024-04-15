Feyyaz Uçar 'istifa' haberlerini yalanladı!

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, istifa kararı aldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Feyyaz Uçar 'istifa' haberlerini yalanladı!
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, istifa kararı aldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, istifa edeceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uçar, kaos oluşturmak için bu tarz haberleri ortaya çıktığını savunarak, "Beşiktaş’ımız için, başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte çalışmaya devam ediyoruz" cümlelerine yer verdi.

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