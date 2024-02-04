File derbisi Fenerbahçe Opet'in

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligde 17. galibiyetini elde ederken, sarı kırmızılı ekip ise 10. yenilgisini aldı.

File derbisi Fenerbahçe Opet'in
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Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin’i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligde 17. galibiyetini elde ederken, sarı kırmızılı ekip ise 10. yenilgisini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

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MDK
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Hakemler: Onur Coşkun, Erol Akbulut

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Drca, Stkysiak, Fedorovtseva (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Tashiro, Fatma Beyaz, Emine Arıcı, Cuttino, Eggleston (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu, Arzum Tezcan)

Setler: 25-20, 25-18, 25-20

Süre: 75 dakika (25, 25, 25)