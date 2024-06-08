Filenin Efeleri, Milletler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup ederek, turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında İran’ı 3-1 mağlup ederek, turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.
Salon: West Japan General Exhibition Center
Hakemler: Shin Muranaka (JPN), Gerardo Luis Macias (MEX)
Türkiye: Efe, Faik Samet, Kaan, Mirza, Bedirhan, Murat, Volkan (L) (Yasin, Adis, Arda, Mert)
İran: Moslehabadi, Amin, Salehi, Mohammed, Vadi, Milad, Arman (L) (Jelveh, Hazrat, Poriya, Esfandiar, Barbast, Morteza)
Setler: 22-25, 25-23, 25-23, 27-25
Süre: 1 saat 48 dakika