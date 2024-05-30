Film sahnelerini aratmayan kovalamacada yakayı ele verdiler

Bilecik’te film sahnelerini aratmayan ve nefes kesen kovalamaca sonucu trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü ve yolcu yakalandı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde dur ikazına uymayan ve plakasız motosiklet kullanan şahıs ile yolcu konumunda bulunan şahıs kaçmaya başladı. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrollü takibe alınarak yapılan kovalamaca sonucu; Kırklar Caddesi üzerinde yolcu konumunda bulunan şahıs motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya başlayan ve metruk bir binanın çatısına çıkan şahıs ekiplerin yoğun ihtarı ile aşağı indirildi. Metruk bina çatısında yapılan kontrollerde ise 1 adet 22 santimetre uzunluğunda çakı ele geçirildi.

Olay yeri ve çevresinde yapılan çalışmalarda plakasız motosiklet sürücüsü şahıs ekipler tarafından yakalanarak yapılan üst aramasında; 18 santimetre uzunluğunda 1 adet çakı bulundu.

Şüpheli şahısların üzerinde çıkan her 2 adet çakı ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında motosiklet sürücüsüne; ‘Dur ikazına uymamak’ suçundan bin 506 TL, ‘Sigortasız araç kullanmak’ suçundan 690 TL, ‘Kask takmamak’ suçundan 690 TL, ‘Tescilli aracı plakasız kullanmak’ suçundan 10 bin 917 TL, ‘Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden araç kullanmak’ suçundan 6 bin 449 TL olmak üzere toplamda 20 bin 252 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Sigortasız ve plakasız motosiklet çekici maarifiyle otoparka çektirilerek trafikten men edildi.