Firari hükümlüler polisten kaçamadı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çeşitli suçlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan 2 hükümlü polis tarafından yapılan çalışma ile yakalandı.

Firari hükümlüler polisten kaçamadı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde çeşitli suçlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan 2 hükümlü polis tarafından yapılan çalışma ile yakalandı.

Edinilen ilk bilgiye göre, hırsızlık suçundan 7 yıl kesinleşmiş cezası bulunan S.Ö. yapılan çalışma ile yakalandı.

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Ayrıca Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi ve 9 adet aranması bulunan O.K. yakalandı.

Yakalanan O.K. ve S.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme sonrasında Burhaniye T. Tipi Cezaevine teslim edildi.