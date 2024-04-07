Firari hükümlüler polisten kaçamadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çeşitli suçlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan 2 hükümlü polis tarafından yapılan çalışma ile yakalandı.

Edinilen ilk bilgiye göre, hırsızlık suçundan 7 yıl kesinleşmiş cezası bulunan S.Ö. yapılan çalışma ile yakalandı.

Ayrıca Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi ve 9 adet aranması bulunan O.K. yakalandı.

Yakalanan O.K. ve S.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme sonrasında Burhaniye T. Tipi Cezaevine teslim edildi.