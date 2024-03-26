Firari PKK/KCK-YPG üyesi Edirne'de yakalanarak tutuklandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde PKK/KCK-YPG Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Firari PKK/KCK-YPG üyesi Edirne'de yakalanarak tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Edirne’de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde PKK/KCK-YPG Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyü mevkiinde yapılan denetimde yurt dışına kaçmaya çalışırken 1 şüpheliyi yakaladı.

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Yakalanan şüphelinin yapılan kimlik tespitinde hakkında PKK/KCK-YPG Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan PKK şüphelisi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.