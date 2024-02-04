Fırat Sobutay ile '4 Köşe Komedi' başlıyor

Fırat Sobutay’ın sunduğu "4 Köşe Komedi" başlıyor. 23 Şubat’ta İstanbul Torium Sahne’de sahnelenecek gösterinin biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

Fırat Sobutay’ın moderatörlüğündeki gösteriye katkıda bulunacak komedyenler Eda Özyurt, Oktay Şenol ve Berkan Aytekin olacak. "Sizi gülme garantisiyle dolu bir serüvene davet ediyoruz" diyen Sobutay, "Gülme kaslarınızı şımartacak. Gösterimize geldiğinizde kemerlerinizi bağlayın, çünkü gülme garantili. Unutun dünya meselelerini, çünkü kahkaha kralları ve kraliçesi sizin için tahtlarını ele geçirecek" dedi.

23 Şubat’ta Torium Sahne’de sahnelenecek gösterinin biletlerine Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’dan ulaşılabilecek.