Firavunun hazinelerinin replikaları Ankara'da açılan sergide beğeniye sunuldu

Mısır Firavunu Tutankhamun’un hazinelerinin 409’a yakın replikası, Ankara’da açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Milattan önce 1323 ile 1341 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Mısır Firavunu Tutankhamun’un hazinesinin replikaları, “Tutankhamun, Çocuk Firavunun Hazineleri” adlı sergide vatandaşların beğenisine sunuldu. Ankara’da bir alışveriş merkezinde açılan sergide, 409’a yakın replika ürün yer alıyor. Tutankhamun’a ait savaş arabaları, divan, altın taht, inek kafalı divan, merhem vazosu, altın parmaklar ve sandaletlerin yer aldığı sergide, Tutankhamun’un görselleri de yer alıyor.

Sergisi Türkiye organizatörü Tufan Zaman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bizler 3 bin 300 yıl önceki bir çocuk firavunun hikayesini sanal ortamda birleştirip canlandırmaya çalıştık. Burada yaklaşık 409’a yakın bir eser bulunuyor. Bu eserlerin tamamı, Kral Tutankhamun’un mezarında 1922 yılında keşfedilen eserlerin birebir replikaları” dedi.

Sergi, 1 Haziran tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.