Fırtına nedeniyle yüzlerce pelikan plajda toplandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle yüzlerce pelikan plajda toplandı.

Fırtına nedeniyle yüzlerce pelikan plajda toplandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Marmaraereğli ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle yüzlerce pelikan plajda toplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi’nde fırtına etkili oluyor. Fırtına sebebiyle göç yolundaki yüzlerce pelikan, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde merkezdeki plajda toplandı. Fırtına etkisini sürdürüyor.

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