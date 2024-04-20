Fırtına nedeniyle yüzlerce pelikan plajda toplandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle yüzlerce pelikan plajda toplandı.
Tekirdağ’ın Marmaraereğli ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle yüzlerce pelikan plajda toplandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi’nde fırtına etkili oluyor. Fırtına sebebiyle göç yolundaki yüzlerce pelikan, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde merkezdeki plajda toplandı. Fırtına etkisini sürdürüyor.