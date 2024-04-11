Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

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4dosgb
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Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.