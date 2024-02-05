Galatasaray, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bandırmaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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EditörEditör
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Bandırmaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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İki hafta önce sol alt arka adale grubunda strain tespit edilen ve tedavisi devam eden Abdülkerim Bardakcı, saha çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın saat 20.45’te RAMS Park’ta Bandırmaspor’u konuk edecek.