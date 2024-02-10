Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol Süper Lig’de bugün Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Başakşehir, bugün saat 19.00’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

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Maçın VAR koltuğuna ise Koray Gençerler oturacak. Hakan Ceylan ile Süleyman Özay da AVAR’da görev yapacak.