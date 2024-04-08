Galatasaray'da, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından 11 Nisan Perşembe günü saat 18.00’de yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.