Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile yarın Şanlıurfa'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe ile yarın Şanlıurfa’da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb