Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.