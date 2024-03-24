Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum oyunuyla sona erdi.

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Galatasaray, yarın saat 17.15’te Antalya kampında yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.