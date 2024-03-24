Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum oyunuyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.15’te Antalya kampında yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.