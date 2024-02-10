Galatasaray ligdeki yenilmezliğini 13 maça çıkardı

Başakşehir maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezliğini 13 maça çıkardı.

Galatasaray ligdeki yenilmezliğini 13 maça çıkardı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Başakşehir maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Süper Lig’deki yenilmezliğini 13 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmayla ligde yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 66’ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Aslan, Süper Lig’de Hatayspor’a yenildikten sonra oynadığı 13 karşılaşmada kaybetmedi. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir maçlarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

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Galatasaray ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü’ne konuk olacak.