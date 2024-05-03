Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.