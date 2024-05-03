Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.