Galatasaray taraftarları Taksim'de Fenerbahçe tabutu gezdirdi

İstanbul'da Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından kutlamaları sürdüren sarı-kırmızılı taraftarlar, Taksim Meydanı'nda Fenerbahçe ambleminin yer aldığı tabutla gezdi.

Galatasaray taraftarları Taksim'de Fenerbahçe tabutu gezdirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da Galatasaray’ın Süper Lig’de şampiyon olmasının ardından kutlamaları sürdüren sarı-kırmızılı taraftarlar, Taksim Meydanı’nda Fenerbahçe ambleminin yer aldığı tabutla gezdi.

Dün Konyaspor’u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray 24. kez şampiyonluk kupasına ulaşırken, taraftarlar yurdun dört bir yanında sokağa çıkarak şampiyonluğu kutladı. Bugün de Taksim Meydanı’nda araçlarıyla tur atarak şampiyonluğu kutlayan sarı-kırmızılı taraftarların bir aracın üzerine boş tabut koydukları görüldü. Tabutta Fenerbahçe ambleminin yer alması dikkat çekti.

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