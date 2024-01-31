Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde liderliğe yükseldi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi’nin puan kaybettiği haftada kazanarak liderliğe yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 18. hafta heyecanı sona ererken, bu hafta liderlik el değiştirdi. Fenerbahçe ile Galatasaray’ın zirvede aynı puanla başladığı haftada sarı-lacivertlilerin puan kaybetmesiyle sarı-kırmızılılar liderliğe yükseldi. Hafta başlamadan önce 43 puan ve averajla lider olan Fenerbahçe, Ankara deplasmanında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget ile 1-0 geri düşmesine rağmen 1-1 berabere kaldı ve puanını 44 yaptı. Galatasaray da konuk olduğu Beylerbeyi Spor Kulübü’nü 1-0’lık skorla geçti ve puanını 46’ya çıkardı.

Ligin 19. haftasında sarı-kırmızılılar, 4 Ocak Pazar günü saat 13.00’te Gaziantep Asya Spor’u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler de aynı gün ve saatte KDZ. Ereğli Belediye Spor ile evinde mücadele edecek.