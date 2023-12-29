Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'ya 100. yıl formasıyla çıkacak
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladıkları formayla sahaya çıkacak.
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırladıkları formayla sahaya çıkacak.
Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün TSİ 20.45’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, derbiye Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırladıkları formayla sahaya çıkacaklarını duyurdu.