Galatasaray yenilmezlik serisini 22'ye çıkardı

Galatasaray, Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 22’ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-0’lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 93 yaptı ve maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7’ye çıkardı.

Aslan bu maçla birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 22’ye yükseltti. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a yenilen Cimbom daha sonraki karşılaşmalarda 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 15 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.