Garanti BBVA Bahar Konserleri başlıyor

TAKİP ET

Mart ayında başlayacak olan Garanti BBVA Bahar Konserleri’nde; caz, alternatif rock ve pop müziğinin sevilen isimleri müzikseverlerle bir araya gelecek.

Garanti BBVA’nın geleneksel Bahar Konserleri mart ayında başlıyor. Mayıs sonuna kadar devam edecek konser programı, caz, alternatif rock ve pop müziğin sevilen isimlerini müzikseverlerle bir araya getiriyor. Bahar Konserleri kapsamında Cansu Nihal Akarsu & Erdem Özkan ‘A Night of Duets’ ile 2 Mart’ta Nardis Jazz Club’da, Pinhani 23 Mart, Yedinci Ev ise 12 Nisan’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak. Amerikalı müzisyen Emma Ruth Rundle 11 Mayıs’ta Blind’da dinleyicileriyle buluşurken, 24- 25 Mayıs’ta Still Corners Salon İKSV’de, Puma Blue ise serinin son konseri olarak 29 Mayıs’ta Blind’da olacak.

En iyi caz şarkılarıyla düet gecesi

Caz tarihinin önemli isimlerinin eserlerini, güçlü sesi ve yorumuyla Cansu Nihal Akarsu ile Erdem Özkan seslendirecek. Müzikseverlerin beğeniyle takip ettiği ikilinin ‘A Night of Duets’ performansı, 2 Mart’ta Nardis Jazz Club’da olacak.

Alternatif rock müzik grubu Pinhani sahnede

2004’ten bu yana süren müzik yolculuğunu geçtiğimiz yıl ‘Hayali’ isimli albümüyle taçlandıran Pinhani, 23 Mart’ta IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak. ‘Kavak Yelleri’ dizisinin müziklerini yapmasıyla Türk rock müziği takipçileri tarafından tanınan grup, Sinan Kaynakçı, Hami Ünlü, Selim Aydın ve Eray Polat ile bahar konserleri serisinde sahnede olacak. Konser biletleri Garanti BBVA kredi kartları ile indirimli satın alınabilecek.

Yedinci Ev, IF Performance Hall Beşiktaş’ta

Vokalde ve elektrik gitarda Birkan Nasuhoğlu, bas gitarda Hazar Aşçı ve davulda Turgay Gülaydın’ın 2011 senesinde bir araya gelmesiyle kurulan alternatif rock grubu Yedinci Ev, Garanti BBVA Bahar Konserleri kapsamında 12 Nisan’da sahne alacak. ‘Anlat Ona’, ‘Sevsene Beni’, “Eninde Sonunda’ isimli şarkılarıyla bilinen grup, sevenleriyle IF Performance Hall Beşiktaş’ta buluşacak. Etkinlik biletleri Garanti BBVA kredi kartları ile indirimli satın alınabilecek.

Post - rock sevenler için Emma Ruth Rundle sahne alacak

Amerikalı post - rock grubu Red Sparowes’un üyesi Emma Ruth Rundle, solo performansını sergilemek için ilk kez Türkiye’ye geliyor. Gruptan bağımsız beş albümü bulunan ve söz yazarı da olan Rundle, 2022’de ‘Dowsing Voice’ isimli albümüyle dikkatleri üzerine çekti. Folk ve post - rock sevenler için çarpıcı bir isim olan Emma Ruth Rundle, 11 Mayıs’ta Blind’da sahne alacak. Konser biletleri bankanın kredi kartları ile indirimli satın alınabilecek.

İki gün Still Corners heyecanı

2007’de kurulan dream pop grubu Still Corners, 24 - 25 Mayıs’ta Salon İKSV’de sevenleriyle bir araya gelecek. ‘Endless Summer’ parçasıyla müzikseverler tarafından hatırlanan grup, dinlendirici müziği ve vokaliyle mayıs ayında arka arkaya iki gün seyircileri büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Salon İKSV konserinde bankanın kredi kartlarıyla bilet satın alan ilk 100 kişi, indirimden yararlanacak.

Bahar konserlerinin son sahnesinde Puma Blue

Cazdan beslenen İngiliz müzisyen Puma Blue, melankoliyle harmanlanan dumanlı sesiyle bahar konserlerinin son ayağında Blind’da sahne alıyor. ‘Just A Phase’, ‘Moon Undah Water’ ve ‘Lust’ şarkılarıyla geniş kitlelere adını duyuran müzisyen, 29 Mayıs’ta Türkiye’de ilk kez sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Konser biletleri bankanın kredi kartları ile indirimli satın alınabilecek.