Gaziosmanpaşa'da kar nöbeti başladı

İstanbul için yapılan kar yağışı uyarılarının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına tüm önlemleri aldı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın talimatıyla 52 araç ve 400 personel ile 7/24 kar nöbeti başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı nedeniyle Gaziosmanpaşa Belediyesi Kışla Mücadele Ekipleri, ilçe genelinde tedbirlerini artırdı. Kış şartlarının ve kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına küreme, yol açma ve tuzlama araçları, çeşitli noktalarda hazır bekletiliyor. Yolların ulaşıma kapanmaması için deposunda 2 bin ton tuz bulunduran Gaziosmanpaşa Belediyesi, aynı zamanda kamu kurumları, ibadethaneler, sağlık kuruluşları gibi önemli noktalara da çuvallarla tuz takviyesi yapıyor.

Yolların açık kalması sağlanacak

Kar yağışı durumunda ekipler, cadde ve sokaklara hızlı müdahale ederek, ulaşımın aksamamasını sağlayacak. Hastane, muhtarlık, aile sağlığı merkezi, okul, parklardaki yürüyüş yolu, kamu kurumu gibi yayaların yoğun olarak kullandıkları noktalarda ise 400 personel ile kar küreme ve tuzlama çalışması yapılacak. Diğer yandan, kar ve rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlara müdahale edecek olan ekipler, alt geçitlerdeki buz sarkıtlarını temizlemek için de çalışma gerçekleştirecek.

Vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak

Olumsuz hava şartlarında hastaneye gidemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlar için Gaziosmanpaşa Belediyesinin hasta nakil aracı görev başında olacak. Ücretsiz ring seferlerinin yanında ihtiyaç duyulan noktalara ek seferler düzenlenerek, ulaşım kolaylığı sağlanacak. Yoğun noktalarda mobil büfe aracılığıyla vatandaşlara sıcak içecek ikramı yapacak olan belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine de sıcak yemek ulaştıracak.

Çağrı merkezi 7/24 hizmet veriyor

Gaziosmanpaşa’da vatandaşlar, kış şartlarında ulaşım, sağlık ve sokak hayvanlarının bakımı gibi acil durumlarda 444 0 467 numaralı Gaziosmanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’ne 7/24 taleplerini iletebiliyor. Vatandaşların talepleri, ilgili birimlere iletilerek sahadaki ekipler tarafından hızlı çözüm sunuluyor.