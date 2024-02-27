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- Gaziosmanpaşalı öğrenciler eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı
Gaziosmanpaşalı öğrenciler eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Gaziosmanpaşalı öğrencilerin katıldığı programda Erbakan, kabri başında dualarla anıldı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 13. yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Gaziosmanpaşalı öğrencilerin katıldığı programda Erbakan, kabri başında dualarla anıldı.
Gaziosmapaşa Belediyesi, eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 13. yıl dönümünde anma programı düzenledi. Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin de katıldığı anma programında Erbakan, Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Programda, Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi.