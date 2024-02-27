Gaziosmanpaşalı öğrenciler eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Gaziosmanpaşalı öğrencilerin katıldığı programda Erbakan, kabri başında dualarla anıldı.

Gaziosmanpaşalı öğrenciler eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 13. yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Gaziosmanpaşalı öğrencilerin katıldığı programda Erbakan, kabri başında dualarla anıldı.

Gaziosmapaşa Belediyesi, eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 13. yıl dönümünde anma programı düzenledi. Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin de katıldığı anma programında Erbakan, Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Programda, Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

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