Gelibolu'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan Batuhan Baykuş (46) evinde ölü bulundu.

Gelibolu'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan Batuhan Baykuş (46) evinde ölü bulundu.

Gelibolu ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınmayan Batuhan Baykuş’un komşuları durumu polise bildirdi. Batuhan Baykuş’un Gazi Süleyman Paşa Mahallesindeki evine gelen polisler eve girdiğinde Batuhan Baykuş’u hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Batuhan Baykuş’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından Batuhan Baykuş’un cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan evinde ölü bulunan Batuhan Baykuş’un siroz hastası olduğu iddia edildi.